La strada della chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di nuovo invasa dai rifiuti, il parroco: «Siamo sempre allo stesso punto»

Mobili, grossi scatoli, sacchetti pieni di rifiuti, vecchi abiti, oggetti di ogni tipo. C'è di tutto nella discarica che prende quotidianamente vita a pochi passi dalla chiesa San Francesco Saverio dell'Albergheria: in gran parte si tratta di ciò che gli ambulanti del mercatino abbandonano per strada. Con l'amara ironia che caratterizza i suoi post, il rettore della chiesa già in passato chiusa per «eccesso di munnizza» ha condiviso ancora una volta nuove foto che testimoniano il degrado della zona.

«Vi racconto una storia. Quelle belle di Natale - scrive don Massimiliano Lo Chirco -. Sabato mattina hanno levato tutta la «munnizza» (leggasi invenduto del mercato dell'usato e depositi vari dei residenti e non). Lunedì mattina siamo allo stesso punto. Per favore potete togliere anche la mercanzia bagnata del venditore all'angolo? Aspettiamo il cambio dell'esposizione! Fine della storia. Però vista dal campanile la Città è bellissima!».

Nelle scorse settimane, don Massimiliano Lo Chirco aveva già pubblicato numerosi scatti per dimostrare anche le difficoltà di accesso alla chiesa, provocate proprio dalla continua emergenza di rifiuti. In un caso, anche una enorme buca sull'asfalto era stata utilizzata come cassonetto. Accanto c'erano anche dei materassi abbandonati e un contenitore della Rap che "traboccava" di indumenti e scatoloni. A poca distanza distanza era possibile intravedere una parete attrezzata e delle sedie, ma erano soltanto alcuni dei rifiuti ingombranti che quotidianamente invadono la vasta area in cui si svolge il mercatino dell'usato.