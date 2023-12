Amici in lacrime per Christian, morto nell'incidente in viale Regione a Palermo: «Ora vola più in alto che puoi»

«Non riesco a darmi pace, come è possibile morire a 23 anni? Cri, ma perché? Perché! Una vita insieme! Sarai per sempre dentro il mio cuore, non è un addio! Riposa in pace vita mia». È soltanto uno dei tantissimi messaggi che gli amici dedicano a Gaetano Christian Puccio, il ragazzo di 23 anni che ha perso la vita nell'incidente di viale Regione Siciliana a Palermo. Il giovane era originario di Capaci, dove la comunità è stata fortemente colpita dalla notizia della sua morte.

«Tutto il paese è sconvolto - scrive sui social Giovanni - non possiamo accettare che tu, così allegro e con la grande voglia di vivere che ti contraddistingueva non ci sei più». A rivelarsi fatale è stato l'impatto tra l'auto su cui il ragazzo viaggiava, una Fiat Punto guidata da un quarantenne, e una Fiat Sedici: lo schianto all'altezza di via Principe di Paternò è stato terribile, al punto da far finire la macchina contro un palo dell'illuminazione. Il mezzo si è poi anche ribaltato. «Nooo Cristian - aggiunge Maria - perché proprio tu. Ricevere questa notizia mi ha spezzato il cuore. Ti ricorderò sempre, non ho parole da esprimere. Condoglianze alla famiglia, vi sono vicina».

Poco prima della tragedia Christian aveva condiviso una sua foto sui social: «Cioè, mettere la storia fino a poche ore fa e poi sentire che sei morto - scrive un altro amico -. Io non ci sto capendo più niente di questa vita. Eri un ragazzo troppo simpatico, ancora mi ricordo come ridevi e scherzavi. Sentite condoglianze a tutta l’intera famiglia...che notizia brutta».

E ancora: «Christian vola più in alto che puoi e proteggi la tua famiglia da lassù, non ti dimenticheremo mai». L'amica Alessandra cndivide un video in cui canta con Puccio. Sono felici e sorridenti, ma una delle ultime immagini del ragazzo: «Fratello, una parte di te rimarrà sempre nel mio cuore. Mi manchi già tanto. Cri, fai ridere anche gli angeli del paradiso. Riposa in pace fratello, che vita ingiusta».