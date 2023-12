Palermo, incidente mortale in viale Regione Siciliana: perde la vita un ragazzo di 23 anni

Incidente mortale nella notte in viale Regione Siciliana, a Palermo. A perdere la vita in uno scontro che ha coinvolto due auto, un giovane di 23 anni. Si tratta di Gaetano Christian Puccio. Era a bordo di una Fiat Punto guidata da un quarantenne di Carini: dopo l'impatto con una Fiat Sedici guidata da un cinquantenne, il mezzo è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica e infine si è ribaltato.

Il giovane ha riportato ferite gravissime dopo lo schianto, avvenuto all'altezza di via Principe di Paternò, vicino al supermercato Lidl. Una scena terribile per gli altri automobilisti che, intorno alle due, stavano percorrendo lo stesso tratto di strada e hanno lanciato l'allarme. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118, ai quali non è rimasto che accertare il decesso di Puccio.

L'uomo che guidava è invece stato trasportato con il codice rosso all'ospedale: è ricoverato al Civico. Anche l'altro automobilista è stato trasportato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane dall’auto distrutta. L’auto è stata sequestrata dalla polizia municipale, che ha anche eseguito gli esami alcolemici e tossicologici sull'automobilista alla guida.