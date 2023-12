A Capaci l'ultimo saluto a Christian, morto in un incidente a Palermo: «Fratello, non ti dimenticheremo»

Una folla in lacrime per l'ultimo saluto a Gaetano Christian Puccio, il ragazzo di 23 anni che ha perso la vita nell'incidente di viale Regione Siciliana a Palermo. I funerali sono stati celebrati nella chiesa dell'Addolorata di piazza Matrice a Capaci, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia colpita dalla tragedia.

Una mattina di dolore e rabbia per la morte di Christian, che la notte della tragedia (tra il 9 e il 10 dicembre) si trovava a bordo di una Fiat Punto guidata da un quarantenne di Carini: nello scontro con un'altra auto, avvenuto all'altezza di via Principe di Paternò, ha riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo. La macchina è infatti finita prima contro un palo dell'illuminazione pubblica, poi si è ribaltata. In tanti lo ritenevano un fratello, un grande amico sempre disponibile e col sorriso sulle labbra. «Non riesco a dirgli addio - dice Emanuele - è un giorno straziante, ho il cuore a pezzi».

Chi conosceva il giovane non riesce a darsi pace: «Aveva ancora una vita davanti, da trascorrere insieme a noi, gli amici di sempre. Da quando abbiamo saputo cosa è successo non facciamo che piangere». All'uscita del feretro dalla chiesa, gli applausi, i fuochi d'artificio e la musica neomelodica che Christian tanto amava. Un momento di grande commozione per gli amici e i parenti che l'hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio.