Un albero caduto le distrugge l'auto, la rabbia di una residente: «A Palermo quando c'è vento meglio stare in casa»

Tragedia sfiorata in in viale Venere a Palermo. In una delle principali vie alle porte della borgata marinara di Mondello, una signora, Maria Grazia Fucarino, mentre era a bordo della sua Peugeot, è stata colpita da un ramo staccatosi per il forte vento. Il fatto è accaduto intorno alle 12: la signora stava percorrendo la strada in direzione viale dell’Olimpo, li dove si trovano vari supermercati che riforniscono la zona, per fare la spesa, quando un ramo spezzato dal troppo vento si è abbattuto sul suo parabrezza.

«Avevo deciso di andare a fare compere al supermercato - racconta la signora - mentre stavo percorrendo la strada non ho visto più nulla. È stato tutto improvviso, ho sentito il botto e ho visto sul mio parabrezza un ramo di un albero». Il mezzo, per sua fortuna, non stava procedendo a velocità sostenuta. Maria Grazia, illesa, è stata immediatamente soccorsa da altri automobilisti e alcuni passanti che si sono precipitati sul posto per darle una mano. Il ramo ha gravemente lesionato il parabrezza, colpendolo proprio all’altezza del lato di guida, da cui si sono dipanate tutte le venature.

«I vigili del fuoco, ieri impegnati su tantissimi fronti in città e nella provincia, sono riusciti ad arrivare soltanto intorno alle 16: «Hanno costato ciò che era avvenuto - racconta la signora Fucarino - poi mi hanno detto di chiamare l’assicurazione che avrebbe chiesto l’accesso alla loro documentazione. Voglio ringraziare tantissimo chi si è subito precipitato in mio soccorso aiutandomi e facendomi compagnia fino a quando non sono stata raggiunta da alcuni parenti e dai soccorsi. Ho provato a chiamare più volte, ma non riuscivo a mettermi in contatto con loro. Soltanto componendo il 112 (il numero unico di emergenza, ndr) sono riuscita finalmente a parlare con qualcuno. La squadra che è arrivata mi ha spiegato l’emergenza in tutta la città». La signora fortunatamente sta bene e adesso aspetta di capire dalla sua assicurazione chi le dovrà ripagare i danni subiti: «Vedremo - dice - intanto ho capito che appena si alza il vento è meglio chiudersi in casa - prosegue ridendo e sdrammatizzando - ma scherzi a parte la situazione del verde cittadino è al collasso. Non è possibile rischiare in questo modo, bisogna che l’amministrazione faccia qualcosa in merito. Il verde deve essere curato».