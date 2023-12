Forti raffiche di vento a Palermo: alberi crollati a Mondello e in autostrada, pali pericolanti

A distanza di cinque giorni il forte vento provoca nuovi danni a Palermo con raffiche che superano i quaranta chilometri orari. I vigili del fuoco sono impegnati in interventi da un capo all'altro della città. Ancora una volta alberi sono crollati sulla strada: è il caso di due arbusti nella zona di Valdesi, a Mondello, accanto alla chiesa Maria Santissima Assunta di via Mater Dei.

Altri otto gli interventi nella notte da parte delle squadre del comando provinciale. Alberi si sono spezzati lungo l'autostrada A/19 Palermo-Catania, alle porte della città, e sull'A/29, poco prima dello svincolo di Balestrate. E ancora in via Castellana e sulla strada che conduce a Bellolampo.

Pali pericolanti sono stati messi in sicurezza nella zona di Carini, a Villabate i vigili del fuoco sono invece intervenuti per un cartellone pubblicitario che rischiava, anche in questo caso, di finire in strada. Il forte vento continua a soffiare sulla città e anche in mattinata continuano ad arrivare richieste di intervento, soprattutto dalla zona di San Martino delle Scale.

La scorsa settimana il vento ha già provocato gravissimi danni e disagi a Palermo, con decine di alberi che si sono spezzati anche in centro, dalla via Carducci alla via Principe di Belmonte. In viale Venere, a Mondello, un albero è caduto su un'auto e l'ha distrutta: all'interno c'era la conducente che ha vissuto momenti di terrore. La donna stava percorrendo la strada in direzione viale dell’Olimpo, dove si trovano vari supermercati che riforniscono la zona, per fare la spesa, quando un ramo spezzato dal troppo vento si è abbattuto sul suo parabrezza.

Immagini di Laura Terrasi