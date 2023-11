Palermo, il vento causa danni al centro allenamenti di Torretta: palestra e spogliatoi fuori uso

Una brutta notizia prima della gara contro la Ternana. Il forte vento che ha soffiato su Palermo da questa mattina ha causato danni alla struttura che la società rosanero aveva noleggiato da agosto per ospitare la palestra e gli spogliatoi e il centro sportivo a Torretta.

«Fortunatamente - si legge sul sito ufficiale del Palermo - i danni, occorsi dopo il termine della rifinitura di oggi e prima della partenza per Terni, non hanno coinvolto le persone presenti nell’area in quel momento, ma hanno reso la struttura temporanea inagibile». Al rientro dalla trasferta contro la squadra di Breda, il Palermo non potrà dunque utilizzare il centro sportivo di Torretta e si allenerà al Renzo Barbera. Il club ci ha tenuto a specificare che il vento non ha arrecato danni alla club house a disposizione di giocatori e staff, e nemmeno al cantiere dove quindi continueranno regolarmene nei prossimi giorni i lavori di costruzione del main building.

Nella foto di Tullio Puglia la palestra del centro sportivo