L'incidente in Emilia e l'addio a Tiziana: gara di solidarietà a Caltavuturo per la famiglia

Parte una vera e propria gara di solidarietà nel paese delle Madonie di cui era originaria Tiziana Brucato, la trentenne morta insieme alla zia Lara Cattani nello scontro con un camion in Emilia. Il messaggio pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Caltavuturo è già stato condiviso centinaia di volte e tante donazioni sono già state fatte per cercare di dare una mano ai genitori, colpiti da una tragedia che ha scosso l'intera cittadina a pochi chilometri da Palermo. "La comunità caltavuturese è stata scossa da un’immane tragedia. Al fine di dare un supporto economico alla famiglia per le ingenti spese economiche che dovrà affrontare, l’amministrazione comunale, il consiglio comunale, le confraternite e la parrocchia, promuovono una raccolta fondi dimostrando l'affetto e la solidarietà che in questi tragici momenti Caltavuturo sa esprimere".

La comunità nel frattempo prega per Emanuela, l'inseparabile sorella gemella di Tiziana che lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bologna e per il cugino delle ragazze. Ma ecco come fare la propria parte per aitare la famiglia: "Tutti coloro i quali, liberamente e volontariamente, desiderano contribuire - spiega il Comune di Caltavuturo - possono farlo effettuando una donazione direttamente sul conto corrente di seguito indicato: c/c bancario intestato a Brucato Rosario: Iban: IT87D0200843160000300168772

Causale da indicare: “Sostegno economico volontario a seguito di improvviso lutto familiare”.