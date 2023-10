L'incidente mortale in Emilia: Tiziana Brucato e la sorella cercavano un lavoro, Caltavuturo in lacrime

Due sorelle inseparabili, divise per sempre da un tragico incidente stradale. Erano gemelle, ad aprile si erano anche laureate insieme in Scienze della comunicazione per le culture e le arti e adesso cercavano lavoro. Avevano fissato alcuni colloqui in Emilia, dove abitavano dei parenti, ma Tiziana Brucato è morta nel terribile impatto contro un camion insieme alla zia, Lara Cattani, 51 anni. La sorella della trentenne, Emanuela, è rimasta invece gravemente ferita ed è stata ricoverata, così come il cugino di 25 anni, che ha chiamato i soccorsi dopo lo scontro dall'auto ridotta a un groviglio di lamiere.

Quello in Emilia era stato un viaggio carico di entusiasmo e speranza per le due ragazze originarie di Caltavuturo che abitavano a Palermo, e che in questi giorni erano ospiti della zia, in provincia di Modena. Si trovavano sulla Renault Clio della donna per andare verso l'aeroporto e tornare in Sicilia, quando è avvenuta la tragedia lungo la Nuova Bazzanese, nel comune di Zola Predosa.

Tiziana aveva tanti progetti e sogni da realizzare dopo una laurea ottenuta con impegno e sacrifici, ma su quella strada è successo l'imprevedibile: per cause ancora da accertare la macchina è finita sull’altra corsia, mentre stava passando un camion e tra le ipotesi c'è quella di un malore della zia, che potrebbe aver perso improvvisamente il controllo del mezzo. Intanto la notizia della morte della ragazza e della donna ha gettato la comunità di Caltavuturo nel dolore e nel paese delle Madonie dove la famiglia è molto conosciuta, è stato proclamato il lutto cittadino nel giono dei funerali. "Il sindaco, l’amministrazione comunale e l'intero consiglio comunale si uniscono al profondo dolore della famiglia Brucato per la tragica scomparsa della figlia Tiziana e della zia Lara Cattani. Il Comune di Caltavuturo esprime vicinanza a tutti i familiari".