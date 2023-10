Caltavuturo si prepara all'ultimo saluto per Tiziana Brucato: martedì i funerali

E' una comunità ancora incredula e sotto choc quella di Caltavuturo, che si prepara a dare l'ultimo saluto alla giovane Tiziana Brucato. Nel piccolo paese delle Madonie si piange per la trentenne che ha perso la vita nell'incidente della scorsa settimana in Emilia, mentre si prega per la sorella gemella, tuttora ricoverata in gravi condizioni insieme al cugino. Il ragazzo è il figlio della zia, Lara Cattani: anche la donna 51enne ha perso la vita nel terribile impatto contro un mezzo pesante, avvenuto in autostrada.

I funerali della ragazza si svolgeranno martedì 31 ottobre, quando amici, parenti o semplici conoscenti si stringeranno attorno alla famiglia colpita dalla tragedia. Nella cittadina si è intanto svolta una vera e propria gara di solidarietà dopo l'invito del Comune a contribuire a una raccolta fondi per dare una mano ai familiari ad affrontare la drammatica situazione. La cerimonia sarà celebrata alle 14.30 nelle chiesa Santissimi Pietro e Paolo, il sindaco di Caltavuturo ha proclamato il lutto cittadino.