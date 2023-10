Incidente mortale in provincia di Bologna, perde la vita una trentenne di Palermo

È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nel Bolognese e che ha coinvolto una ragazza originaria di Palermo. Nello scontro tra un'auto e un camion, avvenuto lungo la Nuova Bazzanese, nel comune di Zola Predosa, hanno perso la vita Lara Cannati, 51 anni e Tiziana Brucato di 30, rispettivamente zia e nipote.

Quest'ultima abitava nel capoluogo siciliano. Ferite gravemente anche altre due persone che si trovavano bordo della stessa auto, distrutta dall'impatto. Si tratta di un’altra donna di 30 anni e di un ragazzo di 25 anni, entrambi trasportati in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna. Anche il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Oltre al 118, giunto sul posto con tre ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso.