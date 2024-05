Sostenibilità e vino: «Così la Sicilia diventa una terra interessante per gli imprenditori del Nord e dell’Europa»

Un confronto tra istituzioni, operatori del settore e sindacati sul tema della sostenibilità nel settore vitivinicolo. Questo il convegno che si è tenuto oggi (17 maggio) nell’aula magna del dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo. Tante le accezioni della parola sostenibilità: economica, sociale, ambientale, guardando alle innovazioni tecnico-scientifiche e giuridiche.

Il progetto di ricerca In-Wine, coordinato dalla ricercatrice e docente di Diritto agrario e della filiera agroalimentare all’Università di Palermo dipartimento di eccellenza di Giurisprudenza, Beatrice La Porta, è iniziato l'1 dicembre 2023. Durerà 2 anni e si concluderà nel novembre 2025. «Questa giornata mira a creare una prima base per un confronto che coinvolga tutte le parti – spiega La Porta -. L’idea è quella di partire dall’esistente per creare i ponti e le basi per un’implementazione della sostenibilità economica, sociale e con riflessi ambientali nel settore vitivinicolo».

Presente anche il rettore di Unipa, Massimo Midiri: «La sostenibilità è un tema che deve essere declinato in tutte le sue accezioni – commenta -. Il tema del vino è molto importante perché la Sicilia è già una terra emergente anche sotto questo profilo. Cominciare a studiare i processi economici, sociali, ambientali, collegati alla produzione del vino, diventa un fattore di arricchimento non soltanto per gli studenti ma anche per gli imprenditori. La nostra logica è sempre quella di creare momenti di confronto, nuove occasioni di lavoro per i nostri studenti che devono avere tutte le competenze metodologiche per affrontare poi le sfide che permettono alla Sicilia di diventare una terra interessante per gli imprenditori del Nord e dell’Europa».