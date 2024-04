Palermo, Ranocchia dopo la sconfitta con la Reggiana: «Momento difficile, dobbiamo risollevarci»

Non usa giri di parole Filippo Ranocchia, 23 anni, centrocampista del Palermo che ha parlato alla fine della partita persa contro la Reggiana: «Inutile girarci intorno, siamo in un momento difficile, e dobbiamo risollevarci. Dobbiamo arrivare bene ai playoff, abbiamo potenzialità ma dobbiamo subire meno gol. Non siamo stati lucidi e bravi a recuperare il risultato».

L'ex giovane della Juventus è rientrato in squadra dopo un infortunio: «Sto bene, mi sento bene, giusto iniziare dalla panchina, i miei compagno sono più in forma. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sembravamo in controllo, poi loro hanno trovato i due gol, anche casualmente, e non siamo riusciti a recuperare».

Su Mignani, Ranocchia dice di avere totale fiducia nel mister: «Ha cercato di dare solidità alla squadra, io sono a sua disposizione, sia da mezzala che da trequartista, posso giocare dove vuole».

Filippo Ranocchia nella foto di Tullio Puglia