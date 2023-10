Palermo, emergenza rifiuti: via Tiro a Segno e via Archirafi invase dall'immondizia

Rifiuti di ogni tipo tra le vie Tiro a Segno e Archirafi a Palermo. Vere e proprie discariche a cielo aperto lungo il perimetro delle due strade che si trovano tra il Foro Italico e corso dei Mille: anche i cassonetti sono circondati da montagne di sacchetti, ma per strada, quasi al centro della carreggiata, è possibile trovare cassette per la frutta abbandonate, porte di legno, mobili, pedane, scatoloni, reti e materassi. E' una delle tante zone in piena emergenza in città.

Dopo gli incendi estivi nella discarica di Bellolampo, i mezzi guasti e la recente inchiesta della procura sui casi di assenteismo alla Rap, il capoluogo continua a fare i conti con una situazione che sembra non trovare soluzione. La società ha cercato in queste settimane di correre ai ripari con interventi straordinari, ma sulle strade ci sono ancora tonnellate di rifiuti. Dallo Zen a Borgo Nuovo, le segnalazioni fioccano, ma non va meglio nel centro storico. Nella zona dell'Albergheria, a pochi metri dal mercato di Ballarò, si trovano quotidianamente montagne di immondizia. "Siamo esasperati - dicono i residenti - la situazione è insostenibile". La scorsa settimana una delle discariche è anche stata data alle fiamme.