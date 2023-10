Palermo, mezzi Rap guasti e città tra i rifiuti: "Mancano ricambi e manodopera, chiesta priorità"

Gli interventi straordinari sono già in corso, ma dal centro alla periferia di Palermo, cumuli di rifiuti si trovano ancora per strada e i cassonetti sono strapieni. A contribuire alla raccolta che va a rilento nel capoluogo, i mezzi della Rap che non funzionano o che hanno bisogno di manutenzione perché ormai troppo vecchi. Un'emergenza che il presidente della società partecipata sta cercando di affrontare chiedendo "uno sforzo a tutte le società manutentrici. Purtroppo ci sono grossi problemi nel reperimento dei pezzi di ricambio, ma soprattutto nel trovare manodopera", dice Giuseppe Todaro.

In città le situazioni più critiche sul fronte della raccolta sono a Falsomiele e a Bonagia. Vere e proprie discariche a cielo aperto si trovano nelle due zone periferiche della città. Dalla Rap fanno sapere che interventi straordinari sono già stati effettuati in via Castellana a Borgo Nuovo, in via Celona e via Cosenza al Cep, in parte della zona di Tommaso Natale e della Marinella e in via Lanza di Scalea. Sono già in programma le attività di recupero per altre zone in cui restano ancora da prelevare dei rifiuti. Ovvero allo Sperona, in via Altofonte alta, corso Calatafimi e a Brancaccio.

Nei giorni scorsi enormi discariche erano state segnalate proprio a Borgo Nuovo e al Cep: montagne di sacchetti e rifiuti indefferenziati circondavano i cassonetti delle aree di prossimità, dove l'immondizia dovrebbe essere gettata in giorni prestabiliti per essere differenziata. Ma Palermo si conferma ancora una volta la città dei rifiuti ingombranti: quasi diecimila quelli che la Rap ha prelevato dalle strade della città nel mese di settembre.