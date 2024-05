Playoff, il Palermo deve difendere la sesta posizione da Sampdoria e Brescia: tutti i risultati possibili

Il Palermo, dopo il pareggio di ieri in casa contro l'Ascoli, ha conquistato matematicamente la qualificazione ai play off. Al momento si trova sesta in classifica, posizione che permetterebbe ai rosanero di affrontare il primo turno, che si gioca in gara unica, in casa, ma l'ultima giornata sarà decisiva visto che Sampdoria e Brescia, vincendo entrambe ieri, hanno accorciato il divario in classifica.

Attualmente il Palermo si trova a 53 punti, i blucerchiati a 52 e le rondinelle a 51. L'obiettivo per tutte e tre è conquistare il sesto posto che dà un vantaggio non indifferente, ovvero la possibilità di giocare la prima partita dei play off in casa.

Il Catanzaro, che precede le tre squadre ed è reduce da una sconfitta a Terni, è ormai certo che chiuderà la stagione regolare al quinto posto e la prima partita dei play off la giocherà tra le mura amiche contro l'ottava.

Il Palermo, al momento, è sesto e, come dichiarato dal capitano Brunori a fine match contro l'Ascoli, la squadra si batterà per conquistare la sesta piazza. I rosanero, venerdì sera, giocano fuori casa contro il Sudtirol che ha già conquistato matematicamente la salvezza e che non può più raggiungere i play off, la Sampdoria giocherà a Catanzaro contro una squadra che ha già la testa al primo match dei play off visto che è in quinta posizione solitaria, il Brescia, infine, dovrà disputare la sua ultima partita a Bari contro una squadra che deve conquistare il miglior piazzamento per disputare i play out.