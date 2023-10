Processione sotto la casa del boss, indagato il sindaco di Cerda

Avrebbe minacciato il comandante della polizia municipale per cercare di obbligarlo a non modificare il percorso della processione della Via Crucis che prevedeva una sosta in piazza Generale Cascino, nella zona in cui si trovava agli arresti domiciliari Vincenzo Civiletto, condannato per associazione mafiosa. È finito sotto inchiesta anche per questo il sindaco di Cerda, Salvatore Geraci, deputato regionale eletto nella lista di Cateno De Luca e di recente transitato nelle fila del Carroccio. In particolare Geraci è accusato di avere intimato al comandante dei vigili di scrivere al questore: Leopoldo Laricchia aveva infatti modificato il percorso della processione in programma il 15 aprile del 2022, evitando quel passaggio ambiguo sotto casa di un boss; il sindaco avrebbe voluto ottenere il ripristino dell’itinerario tradizionale. Un disegno - quello del cambio del percorso della processione - che però non si è verificato, perché Laricchia non cambiò idea.

Rischia di scatenare un terremoto nel piccolo paese delle Basse Madonie l’indagine che vede coinvolti il sindaco, ma anche il presidente del Consiglio comunale Mario Dioguardi, l’ex assessore al Turismo Cristian Vivirito, il fratello del sindaco, Simone Geraci, due dipendenti comunali, Vincenzo Tripi (oggi in pensione) e Antonina Iolanda Iudicello e i titolari di due attività commerciali: Gaetana Castiglia e Salvatore Cappadonia. Tutti sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Termini Imerese per fatti contestati che si sarebbero verificati tra il Venerdì Santo, la festa del carciofo tenuta dal 23 al 25 aprile 2022 e le elezioni regionali del settembre dell’anno scorso.

«Le notizia di stampa che vedono protagonista l’attuale deputato e sindaco di Cerda, Salvatore Geraci, se verificate destano preoccupazione. Credo che sia giusto che la magistratura faccia il suo corso, ma ritengo pure che l’onorevole Geraci debba dimettersi dalla commissione antimafia per l’onorabilità della stessa commissione di cui sono vicepresidente». Lo afferma il deputato regionale, Ismaele La Vardera, dopo aver appreso la notizia che il sindaco di Cerda è indagato dalla Procura di Termini Imerese. «Non possiamo permetterci - prosegue La Vardera - che su un componente della commissione antimafia penda un sospetto così grave, che coinvolgerebbe addirittura un soggetto che sta scontando una condanna per mafia».

Un servizio completo di Fabio Lo Bono sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi