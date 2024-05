Due agenti aggrediti all'istituto minorile Malaspina

Due agenti di polizia penitenziaria sono stati colpiti a Palermo da due minori reclusi nel carcere Malaspina nel corso di una lite. I due giovani durante l’ora d’aria hanno iniziato a litigare tra loro. Sono intervenuti gli agenti per separarli, ma sono stati a loro volta colpiti.

Paolo La Corte, segretario locale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, racconta quanto avvenuto: «Due detenuti che erano nel piazzale grande per fruire dell’ora d’aria, hanno iniziato a litigare e due poliziotti, intervenuti per sedare gli animi, sono rimasti contusi e sono attualmente in ospedale. Solo grazie al professionale intervento del personale di polizia penitenziaria si è dunque evitato il peggio. La situazione è insostenibile: ai colleghi contusi va la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione».

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, «da anni, specie da quando la politica ha deciso che anche i maggiorenni fino a 25 anni possono essere ristretti nelle carceri minorili, abbiamo chiesto inutilmente ai vertici del dipartimento della giustizia minorile e di comunità che le politiche di gestione e di trattamento siano adeguate al cambiamento della popolazione detenuta minorile, che è sempre maggiormente caratterizzata da profili criminali di rilievo già dai 15 o 16 anni di età e contestualmente da adulti fino a 25 anni che continuano ad essere ristretti. La realtà detentiva minorile italiana, come denuncia sistematicamente il Sappe, è più complessa e problematica di quello che si immagina».