Palermo, nuova rissa a Sferracavallo: volano sedie e tavolini, ferito un ambulante

Ennesima rissa ieri sera (sabato 23 settembre) a Sferracavallo, a Palermo, dove diverse persone, si sono scontrate in piazza Beccadelli. Nei video girati da residenti o partecipanti alla rissa è possibile vedere alcuni uomini che si scagliano addosso reciprocamente sedie e tavolini e gettano panico tra la gente.

La rissa è avvenuta intorno a mezzanotte, quando in piazza c’era la folla giunta da altri quartieri di Palermo per la festa dei Santi Cosma e Damiano, che vedrà oggi il suo apice con l’uscita del fercolo. L’allarme su possibili risse in questi giorni, dopo quella avvenuta una settimana fa sempre in piazza Beccadelli, era stato lanciato di recente dal comitato Il Mare di Sferracavallo, ma, secondo i residenti, ieri sera in piazza non vi era alcun presidio delle forze dell’ordine.

La serata stava vedendo l'esibizione del gruppo «I quaranta che ballano i novanta», uno spettacolo di musica anni Novanta. Non si conoscono al momento le cause che hanno innescato la zuffa, che inizialmente ha coinvolto alcuni ambulanti abusivi presenti e poi ha coinvolto anche un ristoratore. Nel lancio di sedie e tavolini un ambulante è rimasto ferito con un taglio alla nuca.

Lo scorso 16 settembre un’altra maxi rissa era scoppiata tra baby gang a causa di un like «di troppo» sui social rivolto ad una giovane della Marinella. Anche in quell'occasione sono volati sedie e tavolini, ma senza causare feriti. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni residenti hanno tentato di porre fine alla lite cercando di dividere i contendenti dei due gruppi. Al suono delle sirene, i protagonisti se la sono data a gambe, ripristinando l’ordine nella borgata. Dopo i fatti di sabato 16 settembre, il comitato aveva inviato una lettera al questore per denunciare il problema della sicurezza.

«Non possiamo arrenderci a questo stato di cose, la borgata è diventata una sorta di Bronx, un posto troppo pericoloso, dove non c'è alcuna garanzia di sicurezza», dicono adesso dal comitato Il Mare di Sferracavallo. «Le persone ed i residenti - aggiungono - sono terrorizzati, non si possono neanche fare uscire i figli per un gelato, per la paura che possano arrivare spranghe o tavolini addosso. Si registra sempre più un sentimento di terrore della gente, che ieri correva, scappava urlando in preda alla paura, quando pensava soltanto di trascorrere un sabato in relax». Il comitato indica la strada della prevenzione. «La deterrenza - dichiara - in questi casi è fondamentale. Una festività come quella dei SS. Cosma e Damiano attira tantissime gente e bisogna assolutamente prevedere questi vili atti di violenza. Il 16 settembre è stata inviata al signor questore di Palermo una Pec, chiedendo una maggiore presenza delle forze di polizia proprio nel periodo della festa, per l’importanza che assume la presenza della polizia come forma di prevenzione di questa forma di violenza inaudita. Oggi abbiamo inviato un'altra Pec a prefetto e questore di Palermo, chiedendo un loro interessamento affinché si possa pianificare per la giornata di oggi e, soprattutto per la serata di domani, in previsione dei giochi pirotecnici, una maggiore presenza da parte delle forze dell’ordine a garanzia della sicurezza pubblica, per non dare forza a chi sta palesemente marcando il territorio per illecite attività, per dare un supporto alle famiglie spaventate da tali fenomeni delinquenziali».

Nel video la rissa di ieri sera in piazza Beccadelli