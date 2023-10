Palermo, ancora far west a Sferracavallo: terza rissa in poche settimane

Un nuovo episodio di violenza a Sferracavallo, a Palermo. Una maxi rissa ha preso vita nella tarda serata di sabato nella zona in cui si trovano le giostre, in piazza Beccadelli. All'interno del luna park realizzato in occasione dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano, una decina di persone se le sono date di santa ragione. Ad essere coinvolti sarebbero stati due gruppi di giovani, davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi, che volevano trascorrere alcuni momenti di spensieratezza. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate le forze dell'ordine. Gli agenti hanno ristabilito la calma e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Si tratta del terzo caso in poche settimana nella borgata.

Il 23 settembre diverse persone si sono scontrate nella stessa piazza. Nei video girati da residenti o partecipanti alla rissa è possibile vedere alcuni uomini che si scagliano addosso reciprocamente sedie e tavolini e gettano panico tra la gente. Il 16 settembre un’altra maxi rissa era scoppiata tra baby gang a causa di un like «di troppo» sui social rivolto ad una giovane della Marinella. Anche in quell'occasione sono volati sedie e tavolini, ma senza causare feriti. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni residenti hanno tentato di porre fine alla lite cercando di dividere i contendenti dei due gruppi. Al suono delle sirene, i protagonisti se la sono data a gambe, ripristinando l’ordine nella borgata. Il comitato dei cittadini aveva inviato una lettera al questore per denunciare il problema della sicurezza, ma dopo l'ultimo episodio l'allarme continua a crescere.