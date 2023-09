Palermo, lo sguardo di troppo a una ragazza fa scatenare una maxi rissa a Sferracavallo

Un like su Facebook o su Instagram, uno sguardo alla ragazza di un giovane della Marinella. Sarebbero queste le cause delle maxi rissa che si è scatenata in piazza Beccadelli a Sferracavallo, borgata di Palermo dove sono in corso i festeggiamenti dei santi patroni santi Cosma e Damiano che durano una settimana.

Una trentina di ragazzi se le sono date di santa ragione nel corso di un pestaggio che ha avuto due momenti di scontro. Inizialmente alcuni ragazzi arrivati a bordo di scooter elettrici, pare dal quartiere Marinella, cercavano un giovane che avrebbe fatto delle avance ad una ragazza di un giovane di Sferracavallo.

Il giovane non è stato trovato ma lo scontro è avvenuto con alcuni amici del ragazzo. Lancio di tavoli e spranghe.

«Sembrava finita - raccontano i residenti che non nascondono che c’è un problema di sicurezza con alcune baby gang - ed invece dopo un pò di tempo sono arrivati i rinforzi. Una trentina di ragazzi si sono affrontati nei pressi di un ristorante picchiandosi anche con spranghe e bastoni».

Sono intervenute le volanti della polizia per riportare la calma. Sulla rissa ci sarebbero dei video ripresi da telefonini di alcuni testimoni.