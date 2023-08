Il Telefono Rosa scrive alla ragazza di Palermo stuprata: «Grazie per tuo coraggio»

«Non ti conosciamo, ma sappiamo bene cosa stai passando. Sarà un percorso duro. Per noi donne è tutto più difficile. Ti chiediamo scusa per gli insulti e le atrocità che ti stanno scrivendo. Stiamo lottando per avere una società capace di riconoscere il valore delle donne e supportarle in casi come questo. Tu non hai nessuna colpa e di certo non ti sei cercata l’orrore e il dolore che ti sono stati inferti. Grazie a nome di tutte noi per il coraggio che stai dimostrando. La denuncia, soprattutto in Italia, è davvero un atto di coraggio. Speriamo che ti arrivi questo nostro messaggio. Il Telefono Rosa e tutte noi volontarie siamo qui per te. Per qualsiasi cosa puoi contattarci. Non sei sola». E’ quanto scrive il telefono Rosa alla ragazza di Palermo stuprata. La lettera è firmata da Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa, e dalle Volontarie dell’Associazione nazionale Telefono Rosa.