Chiara Ferragni in difesa della ragazza di Palermo: «Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata»

«Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro». Chiara Ferragni in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram critica le parole con cui Andrea Giambruno, il giornalista e compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è espresso su Rete4 nell’ambito di un’ampia discussione sugli stupri di gruppo di Palermo e Caivano. «Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi», aveva detto il compagno di Giorgia Meloni, con riferimento alla ragazza violentata al Foro Italico da sette giovani, che nella sua denuncia ha detto di essere stata indotta a bere.

L’imprenditrice digitale ha condiviso due post, uno di Ilaria Maria Dondi, giornalista e direttrice di Roba da Donne, in cui si legge: «Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro». E ancora Chiara Ferragni ha condiviso un post di direcontrolaviolenza che si scaglia contro certe parole: «È proprio alimentando la cultura dello stupro che i lupi” prosperano, crescono sani e più forti».

Giambruno, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato sulle polemiche: «Io non ho mai detto “la ragazza se l’è cercata” o che, se eviti di ubriacarti, “non ti stuprano”: questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto, ma sono diffamazione pura».

Gli stupri di Palermo e Caivano hanno scosso l’Italia. E anche molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di manifestare solidarietà alle vittime aderendo alla campagna social #iononsonocarne. Tra le testimonianza, oggi arriva anche quella di Ornella Vanoni, che in un breve video nelle storie di Instagram sottolinea: «Il lupo non è nel bicchiere, è fuori».