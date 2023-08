Palermo e provincia, 45 interventi dei vigili del fuoco in poche ore - VIDEO

Lavoro incessante per i vigili del fuoco a Palermo. Dalle 20 di ieri sera, si legge in una nota, fino alle prime ore di oggi sono stati svolti ben 45 interventi dalle squadre del comando provinciale; 20 interventi su vegetazioni e sterpaglie a fuoco, incendi alimentati da forti venti di scirocco.

I comuni più colpiti sono Campofelice di Rocella,, Campofiorito, Santa Flavia, Camporeale, Villabate e Bagheria. Anche le zone di Trappeto, Partinico e San Cipirello sono state devastate da diversi incendi. Nel comune di Campofelice per tutta la notte hanno operato 5 squadre di vigili del fuoco.

Soltanto oggi sono stati all'incirca venti gli interventi svolti nei comuni di Monreale, Termini Imerese, Villabate e Partinico. Diverse squadre, tra cui il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) sono state impegnate presso la sede del Cnr, in via Ugo La Malfa a Palermo, per un incendio che ha coinvolto un locale dove erano depositate delle batterie. Personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad estinguere le fiamme mettendo in sicurezza le batterie che sono state trasportate all'esterno della struttura in appositi contenitori.