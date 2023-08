Notte di fuoco in provincia di Palermo: a Campofelice negozio in cenere, autostrada chiusa a Balestrate

Partinico, Villabate, San Giuseppe Jato ma soprattutto Termini Imerese e Campofelice di Roccella. Dopo la pesantissima giornata vissuta nel Trapanese, gli incendi nel corso della notte hanno colpito la provincia di Palermo dove protezione civile e vigili del fuoco hanno lavorate fino all'alba per domare le fiamme.

I roghi più imponenti a est del capoluogo. A Campofelice un vasto incendio è divampato lungo la strada statale 113: le fiamme, che si sono sviluppate poco distanti dal belvedere, hanno raggiunto anche la strada d'ingresso del paese, un'abitazione e un centro commerciale cinese che sono andati distrutti, danni anche a una falegnameria.

Danneggiate anche altre attività commerciali ed evacuate diverse ville, i residenti solo intorno alle tre di questa mattina hanno fatto rientro a casa.

Campofelice di Roccella

Roghi anche a pochi chilometri di distanza, a Termini Imerese, nella zona ex Kalos e lungo la Palermo-Agrigento, non lontano da Villabate: il fuoco ha quasi raggiunto la zona artigianale e i per sicurezza è stata chiusa la statale, all’altezza della sala ricevimenti Villa Fabiana. Danni a una carrozzeria e a un deposito. Le fiamme, secondo quanto accertato nel corso dei sopralluoghi, sono partite da un terreno privato dove era accatastato materiale che è andato in fumo e hanno investito due attività limitrofe.

Anche la Palermo-Mazara del Vallo è stata chiusa alle auto per un tratto (percorso alternativo lungo la statale), fra Balestrate e Partinico: le fiamme infatti minacciavano l'autostrada.