Controlli nei locali della movida a Palermo, sequestri e multe per 100 mila euro a tre ristoratori

I carabinieri della compagnia Piazza Verdi, con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, della polizia municipale e dal contingente ispettivo dell’ispettorato nazionale del lavoro, giunto in Sicilia a metà luglio per intensificare i controlli in materia di tutela e sicurezza del lavoro hanno multato tre esercizi pubblici a Palermo nel corso dei controlli ai locali della movida nella zona tra piazza Sant’Anna e via Fonderia.

Un ristoratore è stato sanzionato per avere diversi lavoratori in nero; un secondo per la diffusione su area pubblica di musica ad alto volume e oltre l’orario consentito, che disturbava la quiete pubblica, e che hanno portato, tra l’altro, al sequestro delle attrezzature elettroacustiche.

Infine il terzo per la vendita di alcoolici e la somministrazione di alimenti e bevande, con licenza di categoria diversa. Per un’attività commerciale è scattata la sospensione imprenditoriale, mentre, nel complesso, sono state elevate sanzioni per quasi 100 mila euro.