Palermo, ragazza investita dal tram in via Notarbartolo: non è grave, rallentamenti sulla linea 2

Una ragazza è stata investita dal tram questa mattina, intorno alle 11, a Palermo. L'incidente è avvenuto in via Notarbartolo, all'altezza di piazza Ottavio Ziino. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe attraversato i binari in un punto in cui è vietato e non si sarebbe accorta dell'arrivo del mezzo e il tram della linea 2 non avrebbe fatto in tempo a fermarsi per evitare di centrarla.

Immediatamente è arrivata un'ambulanza e i sanitari hanno prestato la prime cure. La ragazza, che non si troverebbe in gravi condizioni, è stata trasportata precauzionalmente con il mezzo del 118 all'ospedale Villa Sofia.

Il servizio, inevitabilmente, ha subito rallentamenti e sul posto è intervenuta anche l'Amat e il servizio ha subito dei rallentamenti.