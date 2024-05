A Mondello marsalesi in evidenza con Catalano e Ferracane ai Tricolori windsurfer

Entra nelle battute finali il 50° campionato italiano della Classe Windsurfer di scena fino a domenica 19 maggio presso l’Albaria che si sta avvalendo della collaborazione del Roggero del Lauria. Si tratta dell’importante evento che precede i Campionati Europei a Torbole sul lago di Garda dell’11-16 giugno. Sempre quest’anno dal 16 al 22 settembre ci saranno i Campionati del Mondo in Spagna (Costa Brava).

Una giornata che ha visto particolarmente in luce i surfisti marsalesi dopo le prove di course race e slalom non supportate da venti costanti, tanto da ridurre il programma di gare. Una sola la prova di course race che fa classifica assieme alle tre concluse ieri (17 maggio). Nella categoria leggeri il romano Andrea Marchesi viaggia in testa, mentre nella classifica provvisoria ha perso la seconda posizione lo junior palermitano Federico Longo, superato da Mario Valdivieso di Palinuro. Nei medio-leggeri continua il testa a testa tra il francese (fuori classifica per il Tricolore) Eric Belot e il portacolori dell’Albaria Marco Casagrande, con terzo incomodo Alberto Buzzanca (Albaria).