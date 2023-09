Palermo, scontro in viale Regione Siciliana tra un minivan e il tram: il traffico si blocca

Incidente in viale Regione Siciliana, un minivan è finito contro il tram che stava percorrendo il tratto all'altezza di Villa Serena. Lo scontro è avvenuto sui binari e ha provocato fotissimi rallentamenti al traffico. Lunghe colonne d'auto si sono formate in direzione Catania ed è stato necessario l'intervento della polizia municipale per gestire la viabilità.

Sul posto anche i tecnici dell'Amat per ripristinare il corretto funzionamento del tram che in quel momento trasportava diversi passeggeri che non hanno comunque riportato ferite. Soltanto una grande paura per chi era a bordo, in molti hanno deciso di scendere e di proseguire con l'autobus o a piedi. In attesa dei rilievi per ricostruire la dinamica, infatti, il mezzo dell'Amat è rimasto fermo sui binari. L'incrocio in cui si è verificato l'incidente è regolato da un semaforo, tutti gli accertamenti per stabilire le responsabilità sono in corso.

Il 3 agosto una ragazza è stata investita dal tram in via Notarbartolo. L'incidente si è verificato all'altezza di piazza Ottavio Ziino. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe attraversato i binari in un punto in cui è vietato e non si sarebbe accorta dell'arrivo del mezzo perché ascoltava della musica con le cuffie e il tram della linea 2 non avrebbe fatto in tempo a fermarsi per evitarla. Trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono state considerate gravi.