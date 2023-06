Palermo, auto contro la ringhiera del tram: traffico e linea 2 sospesa

Per cause ancora da accertare, una donna ha perso oggi pomeriggio a Palermo il controllo della sua auto ed è finita sui binari del tram. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Leonardo da Vinci, nella carreggiata che porta a Borgo nuovo. La vettura, una Fiat Punto, ha sfondato la ringhiera della linea 2 che collega la stazione Notarbartolo con la fermata Armerina San Paolo, creando intralcio al passaggio dei mezzi pubblici dell'Amat. La linea è stata sospesa per qualche ora.

La conducente dell'auto non ha riportato ferite gravi. Il traffico è invece andato in tilt. Sul posto si sono recati i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi. Intorno alle 15.30 i binari sono stati liberati e i tram hanno ricominciato a circolare. Al posto della ringhiera mancante è stato messo al momento a protezione del nastro rosso e bianco.