Palermo, un'auto come ariete per spaccare la vetrina di una profumeria: passante fa scappare i ladri

Un altro colpo alla profumeria Dabbene di piazza Giovanni Amendola, a Palermo, dove è stata danneggiata la vetrina. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 5 di questa mattina e come ariete sarebbe stata utilizzata una Fiat Panda, come lo scorso novembre. Pare che non sia stato rubato nulla: i ladri sarebbero stati disturbati da un passante che ha subito contattato le forze dell’ordine, mettendo in fuga i banditi. Stanotte c'è stato un furto con spaccata anche in un negozio di corso Camillo Finocchiaro Aprile, che si trova non distante da piazza Amendola.

La foto è relativa al colpo di novembre 2022