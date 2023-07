Un nuovo episodio di irruzione in un negozio con vetrina spaccata a Palermo. Stavolta i ladri hanno preso di mira New Look Sportswear di corso Camillo Finocchiaro Aprile.

I ladri hanno rotto una vetrina del magazzino, a quanto pare svuotandolo del tutto. Sul posto la polizia municipale e la Scientifica. Si indaga per risalire agli autori del colpo. Saranno controllate le videocamere nel tentativo di individuare i responsabili.