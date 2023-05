Allarme spaccata a Palermo, tre colpi in una notte: furti in due bar, in centro e al Civico

Vetri rotti e porta divelta, Palermo si sveglia…spaccata. Tre colpi in una notte, una sensazione generale di un fenomeno (è il caso di dirlo) che sta raggiungendo proporzioni preoccupanti. Non si salva nessuno: gioiellerie, negozi di lusso e non, attività commerciali come i bar. E proprio nei bar ben due colpi sono stati messi a segno nel giro di poche ore.

In centro, al Villaermosa Bistrot, all’angolo tra la via Villaermosa e via Francesco Bentivegna, proprio sotto la sede del Partito democratico. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4,30 del mattino con la stessa modalità di sempre.

Servendosi probabilmente di una pietra, hanno picchiato contro la porta a vetri dell’ingresso del locale, creandosi così un varco che gli ha permesso di entrare e agire indisturbati. Come spesso è accaduto, è stato più il danno procurato che il bottino con cui i ladri se la sono data a gambe, tra cui arance, gelati, caramelle, birra e i pochi soldi rimasti in cassa. La porta, invece, è stata totalmente divelta, mentre a terra giacciono le lastre di vetro frantumate durante il tentativo di scassinare l’ingresso. Ancora non si conosce la somma incontro a cui dovrà andare il titolare per riparare il locale.

L’imprenditore è stato avvertito intorno alle 5 del mattino da un residente che passeggiando il cane si è ritrovato difronte all’esterno del locale distrutto. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso di video sorveglianza.

Più in periferia il colpo al bar tabacchi Wisser cafè in via Tricomi, che si trova davanti all’ospedale Civico. Dopo aver mandato in frantumi una delle porte d’ingresso i ladri sono entrati nel locale e preso i contanti lasciati in cassa e diverse stecche di sigarette. Il bottino è da quantificare. Sull'episodio indaga la polizia. Gli agenti hanno constatato il furto e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo. Lo scorso marzo un altro furto era stato messo a segno nel bar e anche allora i ladri avevano portato via soldi, stecche di sigarette e gratta e vinci. L'altro colpo della nottata un furto ai danni di Luis Vuitton.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 5. I ladri hanno lasciato sul posto gli oggetti con i quali hanno rotto la vetrata: con una pietra e un martello avrebbero sfondato i vetri e rubato diversi articoli di lusso.

Al momento non è quantificabile il bottino, mancano diverse borse e accessori, ma dopo aver presentato la denuncia inizierà l'inventario per vedere realmente a quanto ammonti il furto. Sul posto, alle 5, è arrivata una pattuglia della polizia.

