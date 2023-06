Ancora vetrine spaccate a Palermo: rubati gratta e vinci e sigarette in una rivendita di tabacchi

Non si fermano a Palermo i furti con spaccata. Stamattina alle prime luci dell'alba un'altra vetrina di un negozio è andata in frantumi. Si tratta di una tabaccheria che si trova in piazza Unità d'Italia, a pochi passi da villa Sperlinga. Ignoti si sono intrufolati all'interno della rivendita e hanno portato via soldi, gratta e vinci e sigarette. Il valore di ció che è stato rubato è ancora da quantificare. Il titolare del tabacchi ha sporto denuncia ai carabinieri.

Sia all'interno del negozio, sia all'esterno, sono piazzate e regolarmente funzionanti le telecamere di videosorveglianza collegate con una società di vigilanza. I militari stanno già esaminando le riprese per incastrare i malviventi.

Il 15 giugno scorso un caso analogo si è verificato al distributore di benzina Q8 di via Rosario Nicoletti, tra Partanna Mondello e Tommaso Natale. Anche in quella circostanza i ladri hanno portato via una considerevole quantità di stecche di sigarette e soldi. Ma negli ultimi mesi sono tanti i casi di furti con vetrina spaccata. Non è certo, ma il sospetto c'è: potrebbe trattarsi di un gruppo criminale specializzato in questo tipo di colpi che si susseguono tutti uguali. Sempre a giugno, nei primi giorni del mese, qualcuno ha tentato di infrangere la vetrina di un negozio di occhiali in via Ariosto. Qualche giorno prima a subire un furto con spaccata era toccato al negozio di abbigliamenti Terranova, in corso Calatafimi. In quel caso fu portata via la cassa con i soldi.

A maggio vetri rotti e porta divelta nei bar Villaermosa, all’angolo tra la via Villaermosa e via Francesco Bentivegna,e al bar tabacchi Wisser cafè in via Tricomi. Nella stessa notte un grosso buco fu fatto nella lussuosa vetrina di Louis Vuitton in via Libertà. I ladri, in quella circostanza, portarono via borse e accessori di valore.