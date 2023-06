Palermo, chiusi i giardini della Zisa per un guasto all'autoclave: inutilizzabili i bagni

Un cartello è stato affisso nei cancelli del castello della Zisa, in cui si informano cittadini e turisti che i giardini del sito Unesco sono temporaneamente chiusi al pubblico a causa di problemi tecnici.

Stamani l'assessore comunale all'ambiente di Palermo Andrea Mineo è andato di persona a visionare ciò che è successo all'interno dei giardini della Zisa e ha incontrato alcuni funzionari e i tecnici. A causare disagi e la temporanea chiusura è stato il guasto di un pressostato di un'autoclave che fornisce l'acqua ai servizi igienici. Un problema che andava avanti da diversi giorni. In questo ultimo fine settimana, per decisione dell'assessore, il sito è stato temporaneamente chiuso per permettere la riparazione del guasto, in maniera da fornire ai visitatori bagni e servizi decorosi.

«Stiamo provvedendo ad acquistare il pezzo. Contiamo di riaprire nelle prossime 48 ore - precisa l'assessore Andrea Mineo -. È un banale guasto ad un pressostato. Sarà acquistato con le somme economali e il nostro funzionario contabile ha già dato disposizione per l'anticipo della somma irrisoria».