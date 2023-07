Palermo, dopo tre settimane di lavori riaprono i giardini della Zisa

Il ponticello di legno barcollante che ha tenuto in ostaggio i visitatori dei Giardini della Zisa a Palermo è stato finalmente transennato. E così da oggi, dopo quasi tre settimane di chiusura, i cancelli potranno riaprire per accogliere turisti e scolaresche rimaste fuori sotto il sole per l’imprevisto divieto di accesso. La particolare recinzione attesa, la Orsa Grill, è arrivata e gli operai del Coime l'hanno montata per mettere l’area in sicurezza.

Già dall'inizio dell’anno i giardini della Zisa sono stati oggetto di numerosi interventi che prevedono la messa a dimora di nuovi alberi nelle ville storiche e nelle aree verdi cittadine. Nei giorni scorsi, dopo un primo sopralluogo insieme agli uffici, è stato ripristinato il vecchio impianto di irrigazione, ormai non funzionante e sono in fase di aggiudicazione le gare relative alla fornitura e alla collocazione di giochi ricreativi e piccole attrezzature per il fitness.