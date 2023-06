Palermo, sistemato il guasto all'autoclave: i giardini della Zisa verso la riapertura

È stato riparato il guasto all'autoclave dei giardini della Zisa. Ai cancelli, da sabato scorso, era affisso un cartello su una cancellata in cui si informavano cittadini e turisti che i giardini erano temporaneamente chiusi al pubblico a causa di problemi tecnici.

Oggi il guasto è stato riparato, domani mattina il personale Reset provvederà alla pulizia dei servizi igienici e si procederà alla riapertura dei giardini.

Ieri, l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Andrea Mineo era andato di persona a visionare ciò che era successo all'interno dei giardini della Zisa, incontrando alcuni funzionari e tecnici. A causare disagi e la temporanea chiusura era stato il guasto di un pressostato di un'autoclave che fornisce l'acqua ai servizi igienici. Un problema che andava avanti da diversi giorni e durante lo scorso fine settimana, per decisione dell'assessore, il sito era stato temporaneamente chiuso per permettere la riparazione del guasto, in maniera da fornire ai visitatori bagni e servizi decorosi.