Palermo, nuova raffica di controlli al Borgo Vecchio dopo il pestaggio di un agente

La polizia continua a controllare il quartiere del Borgo Vecchio, a Palermo. L'attività rientra nel piano di controllo del territorio, con servizi, spiega la polizia, riconducibili al protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto, disposti dal questore Leopoldo Laricchia. L’attività si inquadra nel potenziamento dei servizi di prevenzione volti al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa ma anche in accertamenti di natura amministrativa con contestuale controllo su strada di possibili avventori. Al momento sotto la lente d’ingrandimento, come nei giorni scorsi, c'è il Borgo Vecchio, dove nei giorni scorsi un agente è stato accerchiato e malmenato.

Nel corso delle ultime operazioni sono state schierate consistenti aliquote di unità operative garantendo, attraverso ogni articolazione (reparto mobile, commissariati cittadini, ufficio di gabinetto, squadra mobile, reparto cinofili e reparto prevenzione crimine, una significativa presenza sul territorio. Elevate sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada per un valore complessivo di circa 9.000 euro. Eseguiti accessi ispettivi presso esercizi commerciali in cui non sono state riscontrate irregolarità. Sono state identificate 243 persone, di cui 54 con precedenti di polizia, controllate 98 vetture e 14 motoveicoli, elevate 7 sanzioni al codice della strada, 17 i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata