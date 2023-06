Palermo, notte di controlli a Borgo Vecchio: esaminati i video dell’aggressione al poliziotto

Nuova notte di controlli al Borgo Vecchio a Palermo da parte della polizia dopo l’aggressione da parte di una quarantina di persone a un agente che aveva bloccato un ladro. Nel rione sono state eseguite perquisizioni e verifiche sulle attività commerciali e su locali. Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini per risalire agli aggressori dell’agente ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni. I poliziotti stanno visionando immagini che hanno ripreso l’aggressione per risalire agli autori.

