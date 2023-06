Borgo Vecchio, poliziotto acciuffa un ladro ma viene accerchiato da 40 persone e picchiato

Un poliziotto delle volanti è stato accerchiato e ferito da un gruppo di una quarantina di persone a Borgo Vecchio. Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, ieri (ma la notizia è stata resa nota oggi) intorno alle 2, in via Quintino Sella, una volante notava due persone a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, cambiavano repentinamente direzione di marcia dandosi alla fuga.

Gli agenti riuscivano, dopo un tempestivo inseguimento, ad intercettare i due che, abbandonato il motociclo in via Michele del Buono, si dirigevano all’interno del quartiere Borgo Vecchio dando inizio, così, ad un inseguimento a piedi che si concludeva quando, in largo Edoardo Alfano, un agente riusciva a fermare uno dei due fuggitivi.

Nel momento in cui il giovane veniva fermato, tuttavia, un gruppo di circa 40 persone circondava il poliziotto aggredendolo barbaramente con calci, pugni e spintoni e riuscendo, così, a liberare il fermato.

Il veicolo, accertato provento di furto, veniva successivamente riconsegnato al legittimo proprietario. La vile aggressione di gruppo ha procurato al poliziotto delle lesioni per una prognosi di 40 giorni.

