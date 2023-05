Palermo, lavori nel sottopasso di via Crispi: il maltempo fa slittare il via al doppio senso

Non trova pace il sottopasso di via Crispi. Ad oggi, per attraversare il tratto dove al momento sono in corso i lavori di riqualificazione, si impiegano in media 40 minuti.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha deciso per implementare la stessa formula adottata per i lavori all’impianto di pubblica illuminazione nella discesa di Mondello, ovvero l’istituzione del doppio senso di marcia. Una soluzione che però è stata rallentata dal maltempo: la ditta ha già tutti i materiali a disposizione, ma l’asfalto bagnato e la pioggia hanno condizionato il lavoro degli operai, che non sono ancora riusciti a dare seguito all’ordinanza 634 del 4 maggio.

I deflettori, che verranno utilizzati per separare le due nuove corsie che saranno create nella carreggiata lato monte, hanno bisogno di una colla speciale per poter essere ben saldi sull’asfalto. Colla che, però, in presenza di un terreno bagnato non sortirebbe alcun effetto. Dunque, si attende che le condizioni meteorologiche concedano una tregua e che l’asfalto si asciughi per poterli applicare: saranno collocati nel tratto compreso tra via Castello, dove verrà realizzato un varco sullo spartitraffico formato dai dissuasori in ghisa, e via Emerico Amari.

Le operazioni, come nel caso di viale Margherita di Savoia, sono a carico dell’impresa che sta svolgendo i lavori, che una volta in presenza delle migliori condizioni, impiegherà circa 48 ore di tempo per completare l’opera ed aprire dunque alle auto, dopo aver istituito la segnaletica che dovrà avvisare gli automobilisti della temporanea deviazione dei veicoli nei due sensi di marcia.

Una volta completate le operazioni, le nuove regole prevederanno i 30 chilometri orari come limite di velocità, il divieto di sorpasso e il divieto di transito per i mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia. Questi, in caso di accesso all’area portuale, potranno procedere lungo la corsia laterale lato mare di via Crispi, insieme ai residenti ed altri veicoli che dovranno effettuare l’accesso al porto. Nel frattempo, oggi la ditta per conto di Amap ha aperto un mini cantiere per riparare la voragine creatasi all’imbocco del sottopasso direzione Cala.

