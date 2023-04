Palermo, incidente allo Zen: gravi due bambini, Villa Sofia assediata dai parenti

Due bambini in gravi condizioni, a Palermo, in seguito allo scontro fra due auto. L'incidente è avvenuto in via Patti, allo Zen. Nell’impatto frontale sono rimasti coinvolti una bambina di otto mesi, alla quale è stato riscontrato un trauma cranico, e un bimbo di due anni che ha ferite al volto. Gli agenti della polizia e della polizia municipale hanno eseguito l’alcoltest ai due automobilisti alla guida.

I feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Villa Sofia, il più vicino al luogo dell'impatto.

In seguito al ricovero dei bambini, l'ospedale è stato assediato da numerosi familiari dei piccoli ed è stato necessario l'intervento della polizia per cercare di riportare la calma e consentire ai medici e agli infermieri di potere lavorare e cercare di curare i pazienti.

© Riproduzione riservata