Palermo, incidente di Pasqua: l'altro automobilista in ospedale, si indaga su un possibile pestaggio

Due versioni dei fatti, una verità che dovrà essere ricostruita dalle indagini della polizia. Quello che è certo, sull'incidente avvenuto domenica in via Patti, a Palermo, è che ci sono due bimbi di 8 mesi e due anni ricoverati in ospedale. I medici tengono sotto osservazione i piccoli ma dopo la grande paura iniziale, quando sembrava che le loro condizioni fossero gravi, c'è stato un respiro di sollievo da parte di tutti: stanno bene e non sono in pericolo di vita.

A parte questo, ci sono diversi punti da chiarire. Sì, perché un altro uomo è ricoverato in ospedale, all'Ingrassia. Era alla guida dell'auto con la quale la vettura con i due bimbi, che viaggiavano col padre e la madre, si è scontrata frontalmente (testimoni avrebbero riferito di una delle due vetture a sinistra della carreggiata).

Si parla di un'aggressione nei suoi confronti, secondo quanto racconta l'Ansa, ad opera dei parenti dei bambini che hanno ritenuto l'uomo colpevole del sinistro, senza se e senza ma. Parenti che si sarebbero scagliati anche contro il personale del 118, tanto che diverse pattuglie della polizia sono intervenute in massa sia sul luogo dell’incidente che in ospedale per sedare gli animi di amici e parenti che si sono riversati al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Villa Sofia. Sull'incidente comunque sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori anche del danneggiamento dell’ambulanza del 118.

Una versione, questa, smentita dalla madre dei due bambini, cercata da Gds.it. La signora smentisce che ci siano state tensioni in ospedale (ammettendo però qualche momento "caldo" in strada, senza però entrare nel merito) e tranquillizza tutti sulle condizioni dei piccoli.

