Palermo, l'incidente di Pasqua in via Patti: «I miei figli stanno meglio, nessuna tensione in ospedale»

Stavano tornando a casa dopo una giornata passata in famiglia per festeggiare la Pasqua, quando in via Patti, accanto al Velodromo, la loro auto si è scontrata frontalmente con un altro automezzo. Ad avere la peggio, nell'incidente avvenuto ieri intorno alle 18, due bambini, un maschio e una femmina: uno di due anni e un'altra di soli otto mesi. Sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia. Momenti di apprensione per una famiglia palermitana che abita nel quartiere San Lorenzo.

La madre dei due bambini, cercata da Gds.it, smentisce che ci siano state tensioni in ospedale e tranquillizza tutti sulle condizioni dei piccoli: «Avevo la bimba in braccio, l'altro, il più grande, era nel sediolino posto sul sedile posteriore. Al momento dell'incidente, anche per via della paura - tiene a precisare la signora - ci sono stati dei momenti di tensione in strada e qualche discussione animata con chi guidava l'altra auto. Poiché avevamo due bambini piccoli coinvolti, ci siamo spaventati. In ospedale, però, non è successo nulla. Non è vero che ci sono state aggressioni. I bambini - continua la donna - sembrano stare meglio. A tutti e due hanno riscontrato un lieve trauma cranico. Io e loro dobbiamo stare ancora qualche ora in osservazione, mio marito invece ha solo contusioni alle ginocchia».

