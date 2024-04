Palermo, operazione Alto Impatto: controlli al Cep e Borgo Nuovo, sanzioni per violazioni del codice della strada

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio riconducibili al protocollo di sicurezza Alto Impatto, volti a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza.

Sotto la lente d’ingrandimento le strade del quartiere Cep- Borgo Nuovo. Sono state schierate numerose forze di polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza, sul territorio, lavorando in sinergia. Con l’ausilio di strumentazione tecnica della polizia municipale sono stati effettuati inoltre diversi posti di controllo per assicurare che gli automobilisti guidino in condizione di sicurezza.

Nel corso dei controlli sono state elevate diverse sanzioni al sensi del codice della strada: guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione della patente, mancata revisione, mancato possesso di documenti di circolazione, guida senza patente, sequestro amministrativo per confisca di motoveicolo senza assicurazione. Le sanzioni per le violazioni accertate ammontano a 13 mila euro circa. Un uomo, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.