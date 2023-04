La gita in moto, poi la tragedia: il dolore social per la morte di Federika Albanese

Stava rientrando a casa dopo una giornata passata con gli amici, in giro con la moto, insieme al suo fidanzato. Una gita domenicale, come tante ne aveva fatte in passato. La vita di Federika Albanese, 27 anni, è finita sull'autostrada Palermo-Catania, in un terribile incidente stradale. La giovane era in sella ad una moto, come passeggera, quando si è schiantata contro un'auto, per cause ancora da accertare: Federica è morta sul colpo, grave il suo ragazzo, di 28 anni, ricoverato all'ospedale di Termini Imerese. Un'altra ragazza, di 32 anni, è rimasta ferita.

Federika Albanese abitava a Palermo e già dai primi minuti dopo la tragedia, dopo che si è saputo della morte della giovane, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, di ricordo e di dolore. «Torna da me, ti prego», scrive Miriam in uno struggente post. «Mi dispiace tantissimo anche se non ti conoscevo. Riposa in pace, che la terra ti sia lieve», scrive un altro amico.

Sulle story di Instagram gli ultimi momenti di vita trascorsi insieme agli amici, agli altri biker come lei. Appena 6 ore fa un'immagine di lei con i suoi amici, durante un pranzo, per festeggiare l'uscita in moto. Poi il viaggio, l'ultimo, verso casa, dove non è mai arrivata.

