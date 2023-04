L'incidente sulla Palermo-Catania, l'ultimo messaggio di Federika: «Ricordati delle tue ali»

«Per me sarai da qualche parte a divertirti. Per me tu sarai sempre da qualche parte. Tu sarai ovunque, ma non così lontana da non poterti più incontrare neanche per caso! Perché significa accettare la realtà, e questa fa tanto male. Troppo. E a volte preferisco vivere nelle mie fantasie, nella mia realtà, quella dove un giorno io e te ci abbracceremo di nuovo».

Sono passate 24 ore dalla morte di Federika Albanese, 27 anni, palermitana, deceduta nell'incidente di domenica pomeriggio sulla Palermo-Catania, e sui social e non solo continuano i messaggi di cordoglio per la sfortunata ragazza.

Incredulità e dolore per una fine assurda, e in molti, come scrive in un messaggio la sua amica Miriana, ancora non ci credono. Preferiscono immaginarla a divertirsi e ad amare la vita, come aveva sempre fatta. Una ragazza sincera, solare, senza pregiudizi, amorevole. In una parola, unica. Così la ricorda chi la voleva bene.

E nel suo ultimo post su Facebook, Federika aveva scritto un messaggio, quasi come fosse un segno premonitore della fine, che sarebbe avvenuta qualche giorno dopo: «Ricordati delle tue ali, ricordati di te».

Federika abitava in corso dei Mille, e tutto il quartiere è ancora sconvolto dalla sua morte. Lavorava in uno studio fotografico e le sue grandi passioni erano le moto e ballare. I funerali di Federika Albanese si terranno domani alle 10 nella parrocchia del Santissimo Salvatore, in corso dei Mille 751. La funzione sarà celebrata dal parroco Salvatore Schiera.

Intanto il ragazzo di Federika, Simone, 28 anni, rimasto anche lui coinvolto nell'incidente, è stato trasportato nel corso della notte a Villa Sofia dall'ospedale di Termini Imerese, dove era stato ricoverato in un primo momento dopo il drammatico impatto sull'A19, ma vista la gravità delle sue condizioni è stato deciso il trasferimento. La prognosi è ancora riservata.

Continuano le indagini sull'incidente, avvenuto intorno alle 13 sull'A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, all'altezza dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. La polizia stradale di Buonfornello, che si occupa dell'inchiesta, sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro, ancora poco chiara.

