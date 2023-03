Palermo, spaccano la vetrina e svaligiano il bar di fronte all’ospedale Civico

Nuovo colpo della banda spaccavetrine a Palermo. Qualcuno la scorsa notte è entrato in un bar che si trova proprio di fronte all’ingresso dell’ospedale Civico di Palermo. È stata danneggiata la vetrata d’ingresso e i ladri hanno preso soldi che si trovavano in casa e sigarette che erano in vendita nell’esercizio commerciale. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per risalire agli autori del colpo. A lanciare l’allarme sono stati i titolari che hanno chiamato al numero unico di emergenza.

