Masso contro la vetrina per svaligiare una rivendita di tabacchi a Termini Imerese

I carabinieri e la polizia sono intervenuti in piazza Alcide De Gasperi a Termini Imerese dove qualcuno la scorsa notte ha lanciato un grosso masso contro la vetrata di una rivendita di tabacchi. Le forze dell’ordine insieme al proprietario hanno cercato di verificare se i ladri siano riusciti a portare via qualcosa. A lanciare l’allarme erano stati alcuni passanti che hanno visto la vetrina in frantumi. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

