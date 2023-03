Palermo, scontro fra auto e scooter in via De Gasperi: traffico paralizzato

Un incidente avvenuto intorno alle 7,40 in via De Gasperi all'incrocio con via Strasburgo, nei pressi del semaforo, ha paralizzato il traffico nella zona. A scontrarsi, uno scooter e un'autovettura. Secondo una prima ricostruzione, il Beverly nero proveniva da via Strasburgo e la Fiat bianca si stava immettendo nella corsia laterale di via De Gasperi. Nessun ferito grave.

Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi del caso e gestito il traffico che in tutta la zona è rimasto paralizzato per oltre un'ora nell'attesa che venissero rimossi i mezzi incidentati e messa in sicurezza la strada.

L'incidente è avvenuto nei pressi di una scuola media e proprio all'orario d'ingresso degli studenti. Una coincidenza che ha reso ancor più difficile la situazione veicolare sia in via De Gasperi, che a piazza Europa. Incolonnamenti di auto si sono registrati anche in via dei Nebrodi.

Ieri mattina, un altro incidente tra uno scooter e un'auto era avvenuto sempre a Palermo, ma in via Salvatore Carnevale, nel quartiere Falsomiele. A scontrarsi, uno scooter Honda Sh, in sella al quale c'erano due ventunenni, e una Smart, guidata da una ragazza di 23 anni. Il conducente dello scooter è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale in codice rosso. Giunto in ospedale è stato immediatamente operato nel reparto di chirurgia e poi trasferito in Rianimazione. Ferito anche il coetaneo che viaggiava con lui nello scooter. La ragazza che guidava la Smart è rimasta illesa.

© Riproduzione riservata